La pizza napoletana spiegata: cosa sono biga e autolisi?

Diciamoci la verità: siete qui perché in due anni di pandemia avete deciso di sporcarvi le mani di farina cercando di scoprire come migliorare la vostra ricetta, eppure la pizza non esce ancora come in pizzeria. Mettendo da parte la cottura, la struttura dell'impasto ha un ruolo fondamentale.

Perché un cornicione esploda o abbia una ricca alveolatura, infatti, bisogna imparare a darsi del tu con due elementi: i lieviti e il glutine.

A questo scopo, negli ultimi anni i migliori pizzaioli napoletani contemporanei hanno perfezionato sempre di più la teoria di due tecniche molto particolari, che consentono di trattare in maniera facilitata proprio con questi elementi. Stiamo parlando del prefermento biga e della cosiddetta autolisi, che rispettivamente ci aiuteranno appunto con la lievitazione e con la maglia glutinica. In entrambi i casi si tratta di un parziale del nostro impasto, che ci servirà per portarci avanti con uno di questi due fattori, ma possono anche essere combinati per un effetto ancora più esplosivo.

La biga è una tecnica che consente di portare avanti la fermentazione prima di chiudere l'impasto. Per ottenerla ci serviranno solo farina, acqua e lievito. Esistono varie versioni di questa tecnica: c'è chi usa tutta la farina e chi solo una parte. Alcuni maestri, per esempio, fanno addirittura una porzione in prefermento e parte in autolisi. Insomma, come sempre sarà l'esperienza a darci modo di avere delle preferenze. Una biga, a ogni modo, prevede un'idratazione bassa, tra il 45 e il 50%, con una porzione del totale del lievito, solitamente la metà. Richiede una lavorazione minima: il nostro scopo è ottenere degli "straccetti" di impasto, quindi non sarà necessario usare le mani. Una volta assorbita tutta la farina (ma proprio tutta!) potremo far fare alla biga il suo corso, con una manciata di ore a temperatura ambiente e una nottata in frigo, nel punto meno freddo.

Una biga ben fatta si presenta il giorno dopo leggermente turgida e dall'odore dolciastro. Se acida, potrebbe non essere andata a buon fine. Per chiudere l'impasto si potrà procedere spezzettandola dentro l'impastatrice e chiudendo con il resto degli ingredienti, oppure inserendola in planetaria per intero. Per chiudere ci servirà il resto dell'acqua per arrivare all'idratazione desiderata, il resto del lievito e del malto, se la prefermentazione è stata particolarmente lunga. L'autolisi invece è una tecnica che consente di sviluppare in maniera rapida e semplice la maglia dell'impasto dandogli una struttura più complessa e tenace. Potete fare autolisi rapide e autolisi più lunghe, con tempo crescente a seconda della forza della farina. Il concetto è quello di utilizzare una parte della farina e una bassa idratazione, anche qui intorno al 40-45%, senza lievito e senza sale. In questo modo la farina avrà modo di formare la sua maglia semplicemente con l'intervento del tempo.

Trascorso il tempo di autolisi, potremo procedere con la lavorazione dell'impasto con il resto della farina e dell'acqua, tutto il lievito e, come sempre prima della chiusura, sale e l'ultima goccia di acqua.