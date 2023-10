Pizza italiana vs. New York Style: cosa cambia? Le principali differenze

Dopo avervi svelato la migliore pizza d'Italia del 2023, voliamo negli Stati Uniti d'America per scoprire tutte le differenze tra la pizza italiana e quella di New York. Abbandonate ogni preconcetto gastronomico: la Grande Mela offre una versione tutta sua del più iconico piatto del Bel Paese!

Per la verità, la New York-style pizza non è così diversa da quella italiana. Le cose potrebbero anzi andare molto peggio: se conoscete la pizza Chicago-style, una sorta di torta salata ripiena di mozzarella, pomodoro e carne, saprete che il concetto americano di "pizza" è estremamente elastico. A New York come in Italia, per esempio, la pizza è "bassa", anche se il cornicione può essere più o meno gonfio.

A cambiare, spiega Pizza Bien, è anzitutto la salsa. Una pizza italiana verace, infatti, utilizza una salsa di pomodori freschi, mentre negli Stati Uniti si prediligono le salse in latta, che vengono poi precotte lentamente prima di essere messe sulla pizza stessa, che così finisce in forno con una salsa già calda sopra la pasta. Per questo, la salsa italiana è più spessa e più saporita di quella americana.

Per di più, negli USA la pizza non è autentica senza dei topping, che variano molto di caso in caso: la Margherita, la Marinara e la Bufala restano infatti appannaggio dei migliori ristoranti italiani degli Stati Uniti e, in particolare, della Grande Mela, mentre le slice che si possono acquistare a un Dollaro in qualsiasi angolo di New York sono stracolme di fette di pepperoni, un salume che con i peperoni non c'entra assolutamente nulla ma che deve il suo nome alla presenza nella pasta di grani di pepe volti a preservarlo durante la stagionatura ed a conferirgli più sapore.

Anche nell'impasto, però, ci sono alcune differenze. Noi italiani, per esempio, facciamo lievitare più a lungo l'impasto della pizza, che richiede fino a 72 ore prima di andare in cottura. Negli Stati Uniti, invece, l'attenzione ai tempi di lievitazione è minore, perciò questi ultimi sono più brevi, producendo delle pizze più basse e più dure di quelle nostrane. Inoltre, negli USA non ci sono prescrizioni particolari sul tipo di farina da utilizzare: cade l'"obbligo" della farina 00, per esempio, che può essere sostituita da qualsiasi altro prodotto il pizzaiolo preferisca usare.

Infine, il formaggio. In Italia, sulla pizza ci va la mozzarella, meglio se di bufala. Negli Stati Uniti... dipende. Molte pizzerie utilizzano la mozzarella a loro volta, per mantenere l'unicità della ricetta, ma sicuramente non si tratta di mozzarella di bufala. Talvolta, a dir la verità, non si tratta nemmeno di mozzarella vera e propria: se una fetta di pizza costa un Dollaro, d'altro canto, gli ingredienti non possono certo essere di importazione!