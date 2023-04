Pizza, l'Italia domina ai Campionati Mondiali 2023: ecco i vincitori

L'Italia della Pizza è più forte che mai: a sancirlo, ancora una volta, è stato il Campionato Mondiale della Pizza, che per l'Edizione 2023 vede trionfare nuovamente il tricolore tra ben 52 Paesi in gara per aggiudicarsi il primo posto nelle varie specialità.

Il Campionato Mondiale della Pizza di Parma per il 2023 è giunto al termine, festeggiando i suoi 30 anni con un'Italia letteralmente imbattibile, che ha sfidato i migliori pizzaioli professionisti di Stati Uniti, Francia, Spagna e tantissime new entry, tra cui anche il Giappone e l'Egitto. Dal 18 al 20 aprile è andata in scena la nuova edizione, raccontata anche sulle pagine del Corriere, che ci ha visti trionfare in una moltitudine di categorie tra cui la gara di cottura, in cui abbiamo vinto praticamente in ogni specialità:

Pizza classica: Giuseppe Criminisi (Sicilia)

Pizza napoletana STG: Vincenzo Mansi (Campania)

Pizza in pala: Antonio Di Tella (Toscana)

Pizza in teglia: Valentino Clemente (Toscana)

Pizza senza glutine: Domenico Vassallo (Veneto)

Pizza a due: Raffaele di Stasio con Cristian Tolu (Lombardia e Sardegna)

Nelle gare di abilità, a vincere sono stati Daniele Pasini (Emilia-Romagna) per la pizza più larga, mentre lo spagnolo Francis Tolu Botella si è aggiudicato il premio per il freestyle. Il più veloce di tutti, invece, è stato il grossetano Andrea Bandinelli. Tra i premi, c'è stato spazio anche per il premio speciale Parmigiano Reggiano, assegnato a Giuseppe Criminisi (Sicilia). Il premio La pizza del Cambiamento, con pratiche e ingredienti più sostenibili, è stato conquistato da Giulia Vicini (Lombardia), mentre il Trofeo Heinz Beck, alla cui assegnazione ha partecipato anche lo chef stellato, è stato vinto dal pugliese Alessandro Caliolo per il miglior primo piatto... in pizzeria.