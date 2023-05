Pizza, ma cosa cambia tra una 4 Stagioni e una Capricciosa?

Ammettetelo: almeno una volta nella vita è capitato a tutti di chiedersi quale sia la differenza tra una Pizza Capricciosa e una 4 Stagioni. Va bene, la pizza è buona sempre, ma ci sono delle sottili differenze che potrebbero farvi virare per l'una o l'altra.

Sia la 4 Stagioni che la Capricciosa, infatti, condividono gli ingredienti che le vanno a comporre, distanziandosi però proprio sul finale.

Entrambe, per esempio, sono pizze a base "margherita", quindi entrambe con pomodoro e mozzarella, mentre le differenze in termini di ingredienti e loro disposizione derivano principalmente dall'origine delle due.

Proseguendo con i punti in comune, tutte e due vengono farcite con olive nere, carciofini e funghi. Secondo alcune scuole di pensiero, anche le listarelle di prosciutto cotto sarebbero in comune, ma è sicuramente regola nella 4 Stagioni, mentre alcune pizzerie non le inseriscono tra gli ingredienti della Capricciosa. Quest'ultima nasce come classico pasto "svuotafrigo", ovvero quella pizza che si condiva tradizionalmente con ciò che si aveva a disposizione.

Leggenda narra che, nonostante la somiglianza tra ingredienti, l'idea alla base della 4 Stagioni fosse quella di "sfoggiare" il proprio status nobiliare con una pizza colma di alimenti fuori stagione. Questa pizza è stata pensata proprio per ricostruire la progressione delle stagioni, quindi l'ultima grande differenza sta proprio nella disposizione: la 4 Stagioni prevede che la farcitura venga disposta a quadranti, quindi una stagione per ogni quarto; sulla Capricciosa, invece, gli ingredienti sono inseriti alla rinfusa. L'avevate mai notato?