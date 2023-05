Pirlo torna in campo: giocherà nella Kings League di Piqué, ovviamente col numero 21

Andrea Pirlo, l’ex centrocampista di Milan e Juventus campione del Mondo 2006 con la Nazionale Italia, ha da poco concluso la sua esperienza da allenatore in Turchia, ma guarda già al futuro. Il tecnico bresciano infatti domenica prossima scenderà in campo a Barcellona nella seconda edizione della King’s League di Gerard Piqué.

L’annuncio è stato dato direttamente dalla pagina del Jijantes, la squadra dell’ex giornalista Gerard Romero che secondo i rumor avrebbe sborsato la bellezza di 18 milioni di Euro (ovviamente virtuali) per assicurarsi le prestazioni di Pirlo che ovviamente indosserà la maglia numero 21.

Singolari anche le modalità con cui è stato annunciato l’arrivo di Pirlo: i presidenti delle 12 squadre che compongono la Kings League hanno tenuto una diretta Twitch in cui si è tenuto un gioco in cui alla fine è stata svelata l’identità di Pirlo, che si aggiunge ad altri ex grandi calciatori eccellenti come Ronaldinho ed Aguero.

L’esordio di Andrea da Brescia è previsto per domenica prossima contro il PIO FC, nella quinta giornata della competizione che si terrà presso la Cupra Arena nei pressi dell’Aeroporto di Barcellona.

In Spagna il riscontro della Kings League è stato incredibile, e la competizione ideata dall’ex difensore del Barcellona è risultata essere addirittura più vista della Liga.