Il Calendario Pirelli 2023 omaggia l'empowerment femminile: è firmato Emma Summerton

Come da tradizione, anche quest'anno Pirelli ha lanciato il suo nuovo e personalissimo Calendario. Un Calendario diventato una vera e propria icona, che questa volta vede la firma della fotografa australiana Emma Summerton, la quale, in linea con le direttive affidategli, ha voluto con il suo lavoro celebrare la forza di tutte le donne.

All'interno del calendario, chiamato "Love Letters to the Muse", sono presenti 28 scatti della celebre fotografa, che vedono come protagoniste ben 14 modelle e top model di fama internazionale. Due le location principali, New York e Londra, per un prodotto dal carattere internazionale il cui obiettivo è quello di mostrarci il vero valore della femminilità, contro ogni tipo di stereotipo.

Per tale motivo, oltre a star internazionali come Bella Hadid e Cara Delevigne, già abituate a passerelle e servizi fotografici, la Summerton ha deciso di immortalare anche donne provenienti da altri ambiti che potessero "raccontare una storia", come ad esempio l'atleta disabile Lauren Wasser.

Un progetto che verrà sicuramente gradito dalle tante donne che lavorano nel settore dell'automotive, nel quale, al momento, la notizia sulla bocca di tutti sembra ancora essere quella del presunto addio di Binotto alla Ferrari. "Emma Summerton ha fatto un lavoro straordinario", ha detto Marco Tronchetti Provera, CEO di Pirelli. "Un lavoro che in qualche modo vuole invitare tutti noi a guardare questa realtà molto complessa, anche con un occhio diverso".

Ma il nuovo Calendario Pirelli 2023 non è l'unico progetto proveniente dal campo dell'automotive di questi giorni degno di nota. È notizia recente, infatti, anche quella del rilascio delle tre playlist Spotify targate Lamborghini, in grado di regalare un'esperienza di guida unica e totalmente coinvolgente.