Piquè vuole portare la Kings League nel Libro dei Record: la sfida per la finale

La Kings League organizzata da Piquè è stata il vero fenomeno di questo inizio 2022, e l'ex giocatore del Barcellona ora vuole fare uno step successivo e portarla nei Guinness World Record.

Nelle ultime settimane, Piquè e gli altri streamer (che fanno da presidenti delle squadre che compongono la Kings League) hanno lavorato per riempire il Camp Nou che ospiterà la finale del campionato. Il boss della competizione però ha anche in programma di regalare ai partecipanti delle maschere di carta a forma di Re - che riprendono appunto il logo del torneo - con l'obiettivo di stabilire il record per il maggior numero di persone che indossano delle maschere in contemporanea.

Attualmente il record è fissato a 30.050 persone, ed è stato registrato nel 2015 da una folla enorme che ha indossato maschere sorridenti alla Philippine Arena Complex a nord di Manila. Dal momento che il Camp Nou può ospitare 90mila persone, la Kings League potrebbe oltre che duplicare tale dato.

Resta da capire se davvero Piquè e soci riusciranno a vendere 90mila biglietti, ma i dati diffusi lunedì parlavano già di 80mila ticket staccati, per un successo che non sembra conoscere fine.