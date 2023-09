Pininfarina e Lenovo, ecco il trofeo super tecnologico del GP di Giappone

In Formula 1 anche i trofei iniziano ad abbracciare la tecnologia. L'ultima trovata di Lenovo e Pininfarina è diventata protagonista nel circuito di Suzuka, dove Max Verstappen ha festeggiato consegnando alla Red Bull la vittoria nella classifica costruttori con sei gare d'anticipo.

Ma cosa c'è di tanto particolare in questo trofeo, consegnato a margine della premiazione "tradizionale"? Ebbene, oltre al particolare design firmato Pininfarina e al fondo specchiato con il logo del campionato, le sue linee sinuose nascondono una particolare tecnologia, la cosiddetta "Kiss Technology" che in seguito al tradizionale bacio da parte del pilota consente all'ambito premio di accendersi, letteralmente, illuminandosi con i colori della nazionalità del vincitore.

Come potrete osservare in calce nel tweet del canale ufficiale ESPN F1, dopo il bacio di Verstappen il trofeo si è letteralmente acceso, illuminandosi con i colori della bandiera olandese. Anche gli altri piloti sul podio hanno ricevuto un premio simile nelle linee, ma privo di Kiss Technology. Il corpo esterno del trofeo targato Lenovo X Pininfarina è in alluminio riciclato e al suo interno nasconde chiaramente, oltre alla particolare tecnologia del bacio, anche una fitta serie di LED RGB che consentono di ottenere l'effetto scenico nel corso della premiazione.

Ultimo, ma non per importanza, il premio sarà ricaricabile, perciò Verstappen potrà baciarlo letteralmente tutte le volte che vorrà!