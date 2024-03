I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: annunciato il tour 2025, tutti i dettagli

Mentre manca sempre meno al via del tour nei palazzetti “Non Perdiamoci Mica di Vista”, che ha fatto registrare il sold out totale per tutte le date, i Pinguini Tattici Nucleari guardano già al 2025. La band capitanata da Riccardo Zanotti, che ieri sera è stata protagonista di un servizio al TG1, ha annunciato il ritorno negli stadi nel 2025.

Un ritorno atteso e voluto dai fan, dopo l’incredibile successo del tour del 2022 che ha toccato impianti come San Siro, l’Olimpico di Roma e l’Artemio Franchi di Firenze, oltre che la RCS Arena di Campovolo dove i Pinguini Tattici Nucleari hanno registrato il tutto esaurito e portato a casa il titolo di tour di maggior successo live dell’anno appena passato.

Le date in programma nel 2025 sono le seguenti:

7 Giugno 2025 - Reggio Emilia, RCF Arena

10 Giugno 2025 - Milano, Stadio San Siro

11 Giugno 2025 - Milano, Stadio San Siro

14 Giugno 2025 - Treviso, Arena della Marca

17 Giugno 2025 - Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

21 Giugno 2025 - Ancona, Stadio del Conero

25 Giugno 2025 - Firenze, Visarno Arena

28 Giugno 2025 - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

4 Luglio 2025 - Roma, Stadio Olimpico

“Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far “dire” a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Nascere è un po’ come dire “ciao” al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta” si legge nel post pubblicato dalla band, che preannuncia anche l’arrivo di nuova musica nei prossimi mesi.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10 di domani, 27 Marzo 2024 su Ticketone. Come sempre, consigliamo di affidarvi ai sistemi ufficiali e riconosciuti per l’acquisto dei biglietti e non alle piattaforme secondarie al di fuori di quelle riconosciute (come Fansale).

