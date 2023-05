I Pinguini Tattici Nucleari tornano con 'Rubami la notte', la nuova romantica hit estiva

A pochi mesi dalla pubblicazione dell’album Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca capitanata da Riccardo Zanotti torna con "Rubami La Notte", la nuova romantica canzone estiva che cercherà di bissare il successo di "Giovani Wannabe".

“Rubami La Notte” arriva a poche settimane da “Coca Zero”, e come spiegato dal frontman si tratta di una canzone che torna a parlare d’amore ed in cui “due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club”, appunto il Berghain di Berlino che viene citato proprio nel testo:

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Tu sai di ginger beer

Non di ginger roger

Oggi resta qui, spezzami la voce

Non ti posso promettere i fiori di loto

Non vorrei diventare passato remoto

Dicevi che io te c’abbiam Saturno contro

Pagherò gli astrologi per darti torto

Cambia la canzone ma noi mai

Io con la Coca Cola, tu con la tisana thai

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già

Come Curiosity

Cercami la vita addosso

E schiantati come le stelle ad agosto

Tu sei un personaggio che è in cerca d’autore

Ma lo sai che non posso abiurare il tuo nome

Fammi vedere la tua foto a Carnevale, quella al mare

Quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male

Poi una foto nonsense: “Ma questa sei davvero te?”

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Dori che farò De Andrè

Sulla schiena c’hai la musica al mare

Una cassa in quattro che si perde dentro a un rave

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Diana che farò Al Fayed

Metterò nei sogni solo in fase Rem

Non si chiama fine è solo l’ultimo jet set.

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Al fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già.

Come avvenuto anche in altre circostanze, anche “Rubami La Notte” è densa di citazioni pop: oltre al Berghain si parla della sonda Curiosity, ma anche di Pirandello e di “Sei Personaggi in Cerca d’Autore”, senza dimenticare Lady Diana e Dody Al-Fayed e Dori Ghezzi e Fabrizio De Andrè, due coppie iconiche e storiche in cui si rivedono i due protagonisti. I Pinguini però questa volta si auto-citano ed in una strofa si risente “io con la Coca Cola e tu con la tisana thai” di Pastello Bianco, un altro dei grandi successi della band che questa estate debutterà negli stadi italiani.