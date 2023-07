Pinguini Tattici Nucleari show allo Stadio Olimpico di Roma: nel futuro c'è Sanremo?

Dopo il doppio sold out a San Siro dei Pinguini Tattici Nucleari, e le date di Torino e Firenze, la band bergamasca ieri sera ha fatto tappa allo Stadio Olimpico di Roma per la prima di due date nell’impianto della Capitale. Allo Stadio sono accorsi più di 50mila fan da tutta Italia, che hanno assistito a poco più di due ore di concerto.

Prima del via, il frontman Riccardo Zanotti è stato intervistato dal TG1 con cui ha parlato del tour in corso, che si concluderà a Settembre a Campovolo dove qualche giorno fa si è esibito Harry Styles, ma anche dei futuri progetti della band. A specifica domanda del giornalista, infatti, il cantante non ha escluso un ritorno a Sanremo a qualche anno di distanza dall’edizione che li ha lanciati definitivamente con la loro “Ringo Starr”. Il cantante ha infatti affermato che si sente spesso con Amadeus (che lo condurrà per l’ultima volta), ma ha anche spiegato che al momento lui ed i suoi compagni di band non ci hanno ancora pensato.

Venendo al concerto, i Pinguini hanno ripercorso tutte le principali tappe della loro carriera, mixando canzoni tratte dall’album “Fake News” uscito lo scorso anno, a successi come “Ridere”, “Scatole”, “Irene” e le hit estive “Giovani Wannabe” e “Rubami La Notte”, senza dimenticare “Ricordi”. In mezzo anche un fuori programma inaspettato: Zanotti infatti su richiesta dei fan ha intonato “Stage Diving”, che mai prima d’ora era stata suonata nel tour e che ha al suo interno proprio una strofa dedicata a Roma. Stasera il bis per l’ultima data romana.