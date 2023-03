I Pinguini Tattici Nucleari raccontano il mondo nel nuovo singolo Coca Zero

A pochi mesi dalla pubblicazione dell'album Fake News, i Pinguini Tattici Nucleari tornano in radio con un nuovo singolo battezzato Coca Zero", preannunciato dalla band negli scorsi giorni e dal cantante Riccardo Zanotti che ne aveva pubblicato un piccolo estratto.

Un singolo che, come spiegato dallo stesso frontman della band che in estate terrà il suo primo tour negli stadi (tra cui due tappe sold out a San Siro), vuole raccontare tematiche sociali e il mondo che cambia. Il tono è diametralmente differente rispetto alle canzoni presenti in Fake News, che hanno trattato l'amore ma anche l'isolamento durante il lockdown.

Come sempre, all'interno del testo trovano spazio molte citazioni della cultura pop e non solo, tra cui spicca il "Signora mia, cosa vuole che le dica" dei Dinosauri Onesti.

Proprio Zanotti ha osservato che Coca Zero vuole essere un singolo che racconta il cambiamento e che affronta vari temi: dalla sostenibilità alla religione passando per il gender, ma anche sui modi in cui le generazioni si confrontano sui temi d'attualità.

Di seguito il testo:

Signora mia, che cosa vuole che le dica

Sua nipote e la sua amica

Hanno fatto coming out

Sono pan, mica pan per focaccia

E per quanto a lei non piaccia

Qui si pone un aut aut.

Il lume della ragione s’incendia

Se il boomer non dà ragione al millennial

E muore chi non si adegua

Alzi la testa tipo la giraffa di Lamarck

E si lamenti che viviamo in una società dove

Toglieranno Gesù dalla parete

Mentre lei rimpiange di quando c’era lui

L’inno di Mameli si canterà in inglese

Nel paese pure al bar si parlerà di gender fluid

Signora mia, tutto cambia e lei sta dietro

Chissà per quanto reggerà la legge di Pareto

Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo

Non si ordina più Coca Cola, solo Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Signora mia, se non le basta la pensione

Con un poco di passione

Può sbancare su OnlyFans

Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno

Oggi non festeggeremo con la pizza in Supercar

E ieri ha visto una frase intelligente sul Facebook

Si diceva che le giacche e le cravatte fan più danno dei tattoo

Non lo so, sarà che è un po’ di tempo che fan più casino i papillon.

Toglieranno Gesù dalla parete

Mentre lei rimpiange di quando c’era lui

L’inno di Mameli si canterà in inglese

Nel paese pure al bar si parlerà di gender fluid.

Signora mia, ogni mito c’ha il suo me too

Ma non si arresta l’ordine che si è costituito

Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo

Non si ordina più Coca Cola, solo Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Dopo l’ebbrezza di giocare a Need for speed

Vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a far lo Spid

L’Italia è tutta qui

Un Paese di vecchi difetti che fan pace con sensi di colpa giovani

C’è chi alla fama domani preferirebbe del cash oggi

Chi per un ideale fa la fine di Khashoggi

Ma tu, mi raccomando, dai del lei a chi non conosci

E cerca l’oro alla fine di ogni rainbow washing

[outro]

(Coca zero) Il mondo non ti aspetta

(Coca zero) Lui gira, ruota e cambia

(Coca zero) Chi urla alla marchetta

(Coca zero) È il primo che poi canta

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero