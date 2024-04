I Pinguini Tattici Nucleari omaggiano i Coldplay a Milano: l'emozionante cover

In attesa del ritorno negli stadi nel 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari, la band capitanata da Riccardo Zanotti ha dato il via al tour nei palazzetti in questa primavera ed ieri sera ha fatto capolino al Forum di Assago di Milano dove ha in programma sei date tutte sold out.

La band, che non ha mai nascosto il suo amore per i Coldplay, ha voluto omaggiare il gruppo inglese con un’emozionante cover che è stata cantata all’unisono da tutti i presenti.

In particolare, il frontman Riccardo Zanotti al termine di “Ridere, che rappresenta uno dei più grandi successi dei Pinguini Tattici Nucleari, ha intonato “Fix You” dei Coldplay, una delle canzoni d’amore più famose tra quelle proposte e scritte da Chris Martin, che tornerà con i suoi Coldplay in Italia la prossima estate allo Stadio Olimpico di Roma per una serie di date per cui i biglietti sono andati esauriti in pochissimi minuti. L’esibizione dei Pinguini è immediatamente diventata virale ed è stata pubblicata dai presenti al Forum su TikTok ed Instagram.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, denominato “Non Perdiamoci Mica Di Vista”, che segue il debutto negli stadi del 2023, proseguirà fino a fine Maggio: previste quattro date a Torino, due a Pesaro, quattro a Bologna, due a Livorno, tre a Firenze, quattro a Roma, e due a Napoli, Bari e Messina.

