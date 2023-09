I Pinguini Tattici Nucleari chiudono il tour a Campovolo: la scaletta del 9 Settembre

I Pinguini Tattici Nucleari chiudono stasera il tour estivo negli stadi da oltre 550mila biglietti venduti (uno dei record di questa estate musicale) all’RCF Arena di Reggio Emilia, con uno spettacolo che si preannuncia davvero imperdibile per tutti i fan della band capitanata da Riccardo Zanotti.

Coloro che accorreranno a Campovolo infatti potranno assistere ad oltre due ore di spettacolo - su queste pagine abbiamo parlato del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma - in cui Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo ripercorreranno tutta la loro carriera, dalle prime canzoni suonate nei club a quelle che appunto hanno portato negli stadi italiani.

Di seguito la scaletta, almeno a giudicare dalle setlist che la band ha proposto nel corso delle ultime tappe negli stadi. Ovviamente, però, non sono escluse modifiche:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

B-Stage (Set semi acustico)

Scatole

Giulia

Cena di classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L'ultima volta/Verdura/Melting pop (Dj set di Nicola Buttafuoco)

Fede

Ridere

Rubami la notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Fuori dall'hype

I biglietti sono in vendita su Ticketone e sulle principali piattaforme di vendita. Per tutte le informazioni su come arrivare e sui parcheggi vi rimandiamo direttamente al sito dell’RCF Arena. Ricordiamo che coloro che sono in possesso di uno o più biglietti dei concerti possono godere di uno sconto.