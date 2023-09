I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il tour nei Palasport 2024: date e biglietti

Dopo la chiusura del tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari a Campovolo, dinanzi ad oltre 80mila persone, la band capitanata da Riccardo Zanotti è pronta a tornare in tour nel 2024 nei palasport italiani, per toccare città e territori non interessati dalla tournée estiva.

L’annuncio è arrivato al termine del mega concerto di Reggio Emilia, in pieno stile Pinguino: il frontman ha scherzato con il pubblico adducendo ad una possibile pausa, per poi mostrare sugli schermi i nomi delle città interessate dal tour primaverile, soprannominato “Non Perdiamoci Mica Di Vista”, una frase che rimanda alla canzone “Cena di Classe” inserita nell’ultimo Fake News.

Di seguito le date del tour “Non Perdiamoci Mica Di Vista - Palasport 2024” dei Pinguini Tattici Nucleari:

3 e 4 Aprile: Jesolo, Palazzo del turismo

8 e 9 Aprile: Milano, Mediolanum Forum

16 e17 Aprile: Torino, Pala Alpitour

23 e 24 Aprile: Pesaro, Vitrifrigo Arena

26 e 27 Aprile: Bologna, Unipol Arena

29 e 30 Aprile: Livorno, Modigliani Forum

2 e 3 Maggio: Firenze, Mandela Forum

7 e 8 Maggio: Roma, Palazzo dello Sport

20 e 21 Maggio: Napoli, Palapartenope

24 e 25 Maggio: Bari, Palaflorio

28 e29 Maggio: Messina, PalaRescifina

I biglietti sono in vendita su Ticketone e Ticketmaster a partire dalle ore 10 di stamane, 11 Settembre 2023. Tramite i canali social, la band ha comunicato che lo spettacolo sarà diverso ed anche la scaletta, rispetto a quella vista nelle date estive, subirà delle variazioni.