Pinguini Tattici Nucleari, accoglienza da superstar a San Siro: stasera 12 Luglio il bis

In 60mila sono accorsi ieri sera allo Stadio San Siro per la prima delle due tappe milanesi dei Pinguini Tattici Nucleari, entrambe sold out con 120mila biglietti staccati.

La band capitanata da Riccardo Zanotti, che in queste settimane è in radio con la hit estiva “Rubami La Notte”, è stata accolta come le più grandi superstar nell’impianto milanesi, dove si è esibita per poco più di due ore ripercorrendo tutti quelli che sono i principali successi della discografia.

La scaletta, che con ogni probabilità sarà ripetuta anche stasera, è stata la seguente:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold on

La storia infinita

Bergamo

Hikkikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley di Butt: Non sono Cool/Scooby Doo/L’Ultima Volta/Verdura/Melting Pop/Fede

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello Bianco

Fuori dall’Hype

Il tour, che si concluderà il 9 Settembre a Campovolo, toccherà i principali stadi del nostro paese: i Pinguini Tattici Nucleari faranno tappa anche all’Olimpico di Roma, oltre che all’Artemio Franchi di Firenze. Complessivamente in tutte le date sono stati venduti 500mila biglietti: un record per questa estate 2023.

I biglietti sono sold out ma consigliamo di affidarvi a piattaforme come Fansale di Ticketone, vale a dire siti di rivendita da fan a fan ufficiali che permettono di acquistare i ticket a prezzo di costo e senza spese extra.