Pinguini Tattici Nucleari 23 e 24 Luglio allo Stadio Olimpico di Roma: la scaletta

Prosegue il tour negli Stadi dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo il doppio sold out a San Siro, e l’accoglienza da superstar a Firenze e Torino, la band bergamasca stasera 23 e domani 24 Luglio farà capolino nella capitale, allo Stadio Olimpico di Roma dove la prima data ha già registrato il sold out.

Nelle due ore di concerto, i Pinguini Tattici Nucleari proporranno un mix dei loro più grandi successi e molte tracce dell’album “Fake News” pubblicato lo scorso anno. Salvo cambiamenti dell’ultimo secondo, la scaletta dovrebbe essere la seguente:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La Storia Infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevaed

Scatole

Giulia

Cena Di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley

Scooby Doo

L’Ultima Volta

Verdura

Fede

Ridere

Rubami La Notte

Ringo Starr

Scrivile Scemo

Pastello Bianco

Fuori dall’Hype

Tra una canzone e l’altra, in pieno “Stile Pinguino”, Zanotti e company proporranno intermezzi simpatici ed interagiranno con i fan. Previsto un dj set di Butt, che mixerà alcune canzoni della band, ma anche intermezzi come quello su “Hold On” dove la band dovrebbe far salire sul palco un o una fan per uno stencil di un tatuaggio collegato alla canzone.

Dopo Roma, il tour continuerà il 27 Luglio allo Stadio San Nicola di Bari, il 30 Luglio allo Stadio San Filippo di Messina, il 13 Agosto al Red Valley Festival di Olbia ed il 9 Settembre alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia.