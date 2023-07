Pinguini Tattici Nucleari 11 e 12 Luglio allo Stadio San Siro di Milano: orari e scaletta

Ha ufficialmente preso il via il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari, con il concerto di Mestre a cui hanno preso parte oltre 60mila persone provenienti da tutta Italia. Stasera e domani, 11 e 12 Luglio 2023, la band capitanata da Riccardo Zanotti farà tappa allo Stadio San Siro di Milano per due date già sold out da mesi.

Intorno alla setlist nelle ore precedenti al via del tour si erano sparse varie voci ed indiscrezioni, ma le conferme e smentite del caso sono arrivate solo durante il primo concerto della band.

Di seguito la scaletta proposta dalla band durante il concerto d’apertura della tournée estiva:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La Storia Infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevaed

Scatole

Giulia

Cena Di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley

Scooby Doo

L’Ultima Volta

Verdura

Fede

Ridere

Rubami La Notte

Ringo Starr

Scrivile Scemo

Pastello Bianco

Fuori dall’Hype

Il live dovrebbe durare poco più di due ore,con il via previsto intorno alle ore 21. I Pinguini Tattici Nucleari, dopo la doppia tappa a San Siro, si esibiranno l 15 Luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 19 Luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 23 e 24 Luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 27 Luglio allo Stadio San Nicola di Bari, il 30 Luglio allo Stadio San Filippo di Messina, il 13 Agosto al Red Valley Festival di Olbia ed il 9 Settembrealla RCF Arena di Reggio Emilia.