Da Francisco Goya a Salvador Dalì: le mostre imperdibili del 2023 in Italia

Il 2023 è appena iniziato, ma gli appassionati di arte farebbero bene a prendere il calendario e iniziare a segnare le date delle più importanti mostre dell'anno in Italia: il 2023 sarà infatti un'annata colma di grandi appuntamenti, che faranno la felicità sia degli amanti del Medioevo e del Rinascimento che dei cultori dell'arte contemporanea.

Aperta a fine gennaio, la prima mondiale del Cecco di Caravaggio all'Accademia Carrara di Bergamo rappresenta l'occasione del rilancio della storica pinacoteca bergamasca con una mostra monografica d'eccezione, che conta 43 opere della scuola di Caravaggio e 2 realizzate da Michelangelo Merisi stesso, nonché 19 lavori di Cecco di Caravaggio, uno degli allievi più prolifici e di successo del maestro bergamasco. Partirà il 4 marzo per continuare fino all'11 giugno la mostra del cinquecentesimo anniversario della morte di Pietro Perugino, uno dei più importanti pittori del Centro Italia nel periodo a cavallo tra XV e XVI secolo. L'esposizione conta oltre 70 opere di Pietro Vannucci, vero nome del Perugino, e rappresenta il culmine delle celebrazioni per il mezzo millennio dalla morte dell'artista. Ad ospitare l'esposizione sarà la Galleria Nazionale dell'Umbria, a Perugia.

Spostiamoci invece in epoca contemporanea per la mostra fiorentina Reaching for The Stars, che ospita opere di grandissimi artisti del panorama moderno come Maurizio Cattelan e Damien Hirst. La mostra aprirà il 4 marzo e si concluderà il 18 giugno: la location, invece, sarà quella di Palazzo Strozzi, nel pieno centro di Firenze. Un risoluto salto nella contemporaneità per la città che ha fatto da culla al Rinascimento. Doppio appuntamento a Milano: a fine anno, dal 13 ottobre fino al 4 febbraio 2024, si terrà una mostra dedicata a El Greco, uno dei pittori più misteriosi e rappresentativi del Barocco spagnolo. Un'occasione imperdibile, che conferma la capitale lombarda come uno dei motori della cultura e dell'arte italiana, specie dopo la mostra monografica dedicata a Jheronimus Bosch a Palazzo Reale degli scorsi mesi. Sempre a Palazzo Reale, poi, abbiamo una seconda mostra antologica, dedicata a Francisco Goya, altro esponente di punta della pittura spagnola: se El Greco rappresenta il maggior esempio dell'arte iberica del XVII secolo, Goya può dirsi il suo degno successore per il XVII-XIX secolo. Entrambe le esposizioni si terranno a Palazzo Reale, mentre quella su Goya partirà il 31 ottobre e continuerà fino a inizio marzo.

Concludiamo con un'altra mostra meneghina, questa volta in esposizione al MUDEC dal 22 marzo al 30 luglio. Il titolo dell'evento dice tutto: Dalì, Magritte, Man Ray e il Surrealismo. Capolavori dal Museo Bojimans Van Beuningen di Rotterdam. Un'occasione più unica che rara per vedere, uno accanto all'altro, tre dei Maestri dell'arte del primo Novecento, con ben 180 opere uniche provenienti dall'Olanda e dalla Permanente dello stesso MUDEC.