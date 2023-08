Questi piatti tradizionali esistono da meno di un secolo: ci sono il kebab e la carbonara!

L'uomo ha iniziato a cucinare il cibo circa un milione di anni fa. Le prime ricette risalgono all'antica Grecia, mentre il primo ricettario è del XVI secolo. Un'arte antica, quella di mangiar bene. Al contempo, però, ci sono anche tantissimi piatti iconici della cucina internazionale la cui invenzione risale solo a poche decine di anni fa. Ecco i principali.

Una ricerca elaborata da Taste Atlas svela un totale di 20 piatti-icona molto più recenti di quanto non si creda. Tra di essi, per esempio, abbiamo due delle tipologie più amate di sushi: l'uramaki e il nigiri al salmone. Nonostante la cucina a base di pesce crudo abbattuto sia una tradizione ancestrale in Giappone, l'uramaki è stato inventato negli anni Sessanta, per giunta ben lontano dal Sol Levante: esso è infatti un piatto americano, come suggerisce il nome di una delle sue varietà più note (l'uramaki California).



Il nigiri di salmone è nato negli anni Ottanta, in Norvegia. Sì, avete capito bene: uno dei piatti più comunemente associati al Giappone è in realtà una creazione pienamente europea. D'altro canto, i salmoni non sono certo autoctoni delle acque del Giappone, dove infatti il sushi più diffuso è quello di tonno.



Passiamo però a un terzetto tutto italiano: chi lo sapeva che la carbonara è stata inventata nel 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale? Se credevate che la pietanza più controversa della cucina del Bel Paese avesse un'origine più antica, vi sbagliavate: secondo l'ipotesi più accreditata, essa sarebbe stata ideata durante la risalita dello Stivale da parte delle truppe americane, quando, nel Lazio, qualcuno avrebbe unito il bacon alla pasta "cacio e uova" di provenienza abruzzese.



Anche il carpaccio è nato negli anni Cinquanta. Prima di allora, il piatto a base di carne fredda, parmigiano, rucola e aceto balsamico non si trovava sulle tavole dei ristoranti. Discorso analogo per il tiramisù, spesso considerato un dolce della tradizione con delle radici nei secoli passati, ma la cui origine risale in realtà solo agli anni Sessanta.



Di queste "false tradizioni", però, è pieno il mondo: se il caso giapponese è il più emblematico, anche i nachos messicani sono molto più recenti di quanto non si pensi, poiché sono nati solo nel 1943. Il butter chicken, uno dei piatti forti della cucina indiana (e una presenza fissa nel menù di ogni ristorante indiano all'estero) è nato negli anni Cinquanta, per giunta in Inghilterra, mentre la pizza hawaiiana - quella con prosciutto (o wurstel) e ananas - risale al 1962, ed è stata inventata nel gelido Canada, ben lontano da Honolulu. Lo shock culturale maggiore? Il panino kebab, sicuramente: il piatto non è infatti originario della Turchia, ma è stato creato solo negli anni Settanta dalla comunità turca immigrata in Germania.