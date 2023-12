Piatti speciali del Trentino Alto Adige, fra tradizione e innovazione

Il Trentino Alto Adige è una regione montuosa rinomata per i suoi piatti speciali che uniscono sapori tradizionali e innovazione gastronomica, riflesso anche della cultura austriaca. Qui si parla italiano, tedesco e ladino, un luogo magico dove tradizioni e costumi, si fondono insieme.

Questa terra ha una cucina ricca e varia, che unisce le tradizioni contadine italiane con quelle tedesche e austriache.

Tra i piatti più iconici e rappresentativi che si possono preparare in casa non possiamo non citare i Canederli, polpette di pane raffermo, latte, uova e spezie, che possono essere ripiene di speck, formaggio o spinaci. Si possono mangiare in brodo, al burro o con il crauti.

Sono considerati il piatto nazionale dell’Alto Adige e si trovano anche in Germania e Austria con il nome di Knödel.

Gli Spatzle sono degli gnocchetti di farina, latte e uova, che si preparano con uno strumento apposito che li fa cadere direttamente nell’acqua bollente. Possono essere bianchi, verdi o rossi a seconda degli ingredienti aggiunti e si condiscono con burro, formaggio, speck o verdure. Gli spatzle sono tipici anche della cucina tedesca e sveva. Gli Strangolapreti, invece, sono dei piccoli gnocchi fatti con pane raffermo, uova, farina, latte, formaggio grana e bietole, ma si possono usare anche altre verdure a foglia come ad esempio ortiche, silene, cavolo nero o rape rosse.

Sono un piatto tipico che nasce dalla cucina povera e dal recupero del pane avanzato. Si cucinano in una padella con burro e salvia e sono originari della zona di Conca della pieve di Bono (TN), nella Val Giudicarie.

Immancabile poi lo Strudel di mele, leggendario dolce a base di pasta sfoglia ripiena di mele, uvetta, pinoli, cannella e zucchero. Si serve tiepido o freddo, spolverato di zucchero a velo o accompagnato da panna montata o gelato alla vaniglia.

È un dolce di origine austriaca, ma molto diffuso anche in Trentino Alto Adige e in altre regioni del nord Italia.