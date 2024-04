Ti piace il Rolex Datejust ma costa troppo? 5 valide alternative da 99 a 1.000 euro

Rolex Datejust non ha bisogno di presentazioni, si tratta di uno degli orologi da uomo e da donna più venduti in assoluto, uno dei più famosi e ammirati da appassionati e collezionisti. Se però sei convinto che i Rolex costano troppo ma non vuoi comunque rinunciare ad orologio con design iconico, ecco 5 buone alternative economiche al Datejust.

Tissot Gentleman

Longines Conquest

Lorenz Ginevra

Lotus Freedom

Sector 240

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Disponibile in due versioni, una al quarzo e una animata dal calibro Powermatic 80, il Tissot Gentleman è una delle più valide alternative al Rolex Datejust.Un orologio con una sua personalità ben definita e proposto in varie declinazioni, con cassa e bracciale in acciaio o bracciale in pelle con dial blu, nero o argento, marrone o blu ghiaccio.Prezzi da 950 euro per uno degli orologi più iconici di Longines, un segnatempo sportivo ed elegante allo stesso tempo, con cassa tonda in acciaio da 41, 43, 29.5 o 34 millimetri.Bracciale in acciaio o in pelle, quadranti in vari colori come nero, blu o argento, VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON La collezione Ginevra di Lorenz si ispira "ai classici dei design ginevrino" come dichiarato dalla stessa azienda.Orologi con cassa in acciaio, bracciale in acciaio (o bicolore acciaio e PVD oro), corona e fondello a vite, vetro zaffiro e fermaglio di chiusura con doppia sicurezza.a tre sfere con datario. Quadranti declinati in grigio, nero, blu, verde, bianco, champagne e tante altre colorazioni. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Orologi di qualità, eleganti e sportivi, con prezzi a partire da 99 euro. La collezione Freedom di Lorenz si caratterizza per la cassa in acciaio 316L, vetro minerale e bracciale in acciaio inossidabile.Ghiera zigrinata e quadranti in vari colori (nero, blu, ghiaccio, verde, oro, bianco) completano la dotazione di questi VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Chiudiamo la nostra selezione di alternative al Rolex Datejust con il Sector 240, anche in questo casoOrologi al quarzo in acciaio con bracciale a tre maglie piatte, ghiera zigrinata e movimento al quarzo, disponibili anche in versione cronografo con tre contatori.

