Pharrell Williams X Louis Vuitton: il debutto è un successo anche online

Come già anticipato e com'era noto dalla scorsa primavera, quando era stata annunciata la collaborazione tra Pharrell Williams e Louis Vuitton per la loro linea maschile, quel momento è finalmente arrivato: il debutto del musicista è costato all'high luxury brand ben 1 milione di visualizzazioni su YouTube, in poche ore.

Numeri da record, quindi, per i social del noto marchio di lusso francese; ed un successo decisamente confermato per l'artista protagonista della prossima stagione. Il debutto della Stagione Primavera/estate 2024 per la linea maschile di LV decisamente parte in quarta, ma vediamo cos'è successo lo scorso 20 giugno.

La collezione è stata "presentata" in pieno centro a Parigi (zona Pont Neuf) e in pochissime ore sono state raggiunte più di 775 milioni di views sul canale ufficiale del brand, forse alla ricerca di qualche news in tempo reale; da aggiungere ai video diffusi dalla stampa. Insomma, una curiosità senza fine per questo esordio, sebbene non sia la prima volta che i due nomi si ritrovano a collaborare.

Insieme al giovane debuttante tantissime altre celebrità, come Zendaya, JAY-Z, Byoncé, Rihanna e Kim Kardashian.

Ma perchè quest'esplosione mediatica per Williams? Sicuramente la scorsa stagione aveva creato non poche aspettative sulle visualizzazioni social e l'hype creato dalle anticipazioni prometteva solamente in bene. Nessuna aspettativa delusa, infatti, i dati parlano chiaro: 42.000 post sull'argomento, 1.2 milioni di retweet ed attualmente ben 15 milioni di visualizzazioni al solo video del Fashion Show.

Con numeri del genere non si può che essere positivi ele vendite per l'abbigliamento maschile non possano che continuare a salire!