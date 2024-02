Pharrel Williams e Miley Cyrus, finalmente arriva il singolo 'Doctor'

Pharrell Williams, da direttore creativo di LV a un nuovo singolo: il clamoroso teaser arriva direttamente dai suoi social, dove il popolare cantante e produttore ha annunciato la sua nuova collaborazione con Miley Cyrus.

Pharrell ha affidato alla sua pagina Instagram un teaser video di pochi secondi, taggando la cantante americana in quella che dovrebbe essere l'anticipazione di un nuovo singolo dal titolo Doctor (Work it out). Una manciata di secondi di un brano che, in realtà, non rappresenta un vero e proprio inedito.

Presente già al Men's Fall-Winter 2024 Show di Louis Vuitton insieme a un altrettanto interessante inedito di Mumford & Sons, "Good People" (anche questo in collaborazione con Williams), la sua scrittura avrebbe alle spalle addirittura una decina di anni e risalirebbe all'epoca di Bangerz.

Un brano che Pharrell ha custodito gelosamente fino al momento giusto, nonostante sia emerso più volte in rete nel corso di tutti questi anni. L'attesa dovrebbe essere finita, con i due artisti che tornano finalmente a lavorare insieme per questo interessante refresh del quasi-inedito di Miley Cyrus.

Potete recuperare il teaser alla fine di questa notizia, dove troverete anche il video dello show di LV alla Paris Fashion Week. Per trovare velocemente la canzone, vi basterà spostarvi al timestamp intitolato "Doctor".