La Peugeot Hypercar 9X8 che correrà a Le Mans diventa un modello LEGO Technic

Quest'anno alla 24 Ore di Le Mans ci sarà un debutto speciale: pensiamo alla nuova Hypercar 9X8 realizzata dal team PEUGEOT TotalEnergies, ora diventata un complesso modellino LEGO Technic.

I team di progettazione del Gruppo LEGO e di PEUGEOT SPORT hanno ricreato in mattoncini una fedele versione in scala 1:10 della Hypercar 9X8, che si fa notare anche per via della sua silhouette slanciata e tonalità verde lime della livrea. Tecnicamente parlando, la trasmissione elettrificata a 7 rapporti della Hypercar, dotata di 4 ruote motrici, è stata riprodotta in scala sul modello LEGO, che è dotato anche delle caratteristiche porte della vettura reale, del powertrain ibrido a basse emissioni e delle efficaci sospensioni.

Fra i dettagli da segnalare ci sono uno splendido motore V6 e degli elementi di illuminazione fosforescenti. In totale abbiamo da montare 1.775 pezzi per un modello lungo 50 cm, largo 22 cm e alto 13 cm. Questa versione LEGO omaggia l'auto reale che scenderà in pista alla 24 Ore di Le Mans nel weekend del 10-11 giugno. Il set LEGO Technic invece sarà disponibile nei LEGO Store e sul sito LEGO - oltre che nei concessionari della rete PEUGEOT - a partire dal prossimo 1 maggio a un prezzo consigliato di 199,99 euro.