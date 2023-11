Pettole tarantine di Santa Cecilia: un gustoso tesoro locale

Le pettole tarantine sono piccole frittelle di pasta lievitata, arricchite con patate, sale e pepe, poi fritte in olio bollente fino a diventare croccanti fuori e morbide dentro. Si possono gustare sia salate che dolci, spolverate con zucchero a piacere.

Le pettole di Santa Cecilia sono una specialità che secondo la leggenda affonda le sue radici nella cultura popolare tarantina e nasce dal legame tra la cucina e la musica. Santa Cecilia, infatti, è la protettrice dei musicisti e il suo giorno viene festeggiato con grande gioia dalle famiglie tarantine, che si riuniscono per preparare e condividere queste saporite frittelle. Le pettole di Santa Cecilia sono un’esperienza gastronomica da non perdere, che vi farà scoprire un tesoro culinario di Taranto e vi farà sentire parte di una tradizione antica e festosa.



Ci sono diverse leggende e aneddoti sulle origini delle pettole, pietanza in realtà diffusa in gran parte della Puglia, , ma anche in Calabria, Campania e Basilicata. La più diffusa e accreditata è quella che narra di una donna tarantina che, distratta dalla musica degli zampognari, lasciò lievitare troppo l’impasto per il pane e decise di friggerlo a cucchiaiate, creando così delle palline soffici e dorate che piacquero molto ai suoi figli. La donna chiamò le frittelle “pettole”, come piccole “pitte”, ovvero "focacce". Questa ricetta fu poi tramandata di generazione in generazione, diventando un simbolo della tradizione natalizia tarantina.



Nei paesi in cui è diffusa la tradizione delle pettole, queste vengono chiamate secondo il dialetto locale. Nelle zone del salentino, per esempio, prendono il nome di pittule. Quanto al periodo, sono generalmente preparate a partire dal mese di novembre e poi fino alle festività natalizie. Sempre nel leccese è tradizione prepararle per l'11 novembre, la notte di San Martino. A Matera, invece, è tradizione prepararle nello specifico per la vigilia di Natale.

Altri piatti tipici di Taranto sono i cavatelli con le cozze, una pasta fresca condita con un sugo di pomodoro e cozze, il risotto ai frutti di mare, un piatto cremoso e profumato con vari tipi di pesce, e il polpo alla tarantina, una ricetta semplice ma gustosa. Non mancano, poi, le specialità di carne, come le bombette martinesi, involtini di carne di maiale ripieni di formaggio, prosciutto e prezzemolo, cotti alla brace o al forno, originari della zona di Martina Franca. Poi ci sono le chiancaredde, orecchiette tarantine, fatte con farina di grano duro e acqua.