Pesca ai ricci di mare: stop definitivo in tutta la Puglia per tre anni

La legge regionale sul blocco alla pesca dei ricci di mare, approvata dal Consiglio pugliese il 28 marzo 2023, è ufficialmente attiva in tutto il tacco dello stivale, scatenando il dibattito pubblico in merito alla questione della salvaguardia del territorio regionale.

Tuttavia, permane il permesso di mettere in commercio nella Regione ricci di provenienza extra-regionale ed extra-nazionale. A parlarne è stato il consigliere regionale Paolo Pagliaro, le cui parole sono state rilanciate da BariToday: "si chiude così il cerchio di un iter complesso, partito dalla mia proposta di legge condivisa con pescatori, ricercatori e ambientalisti, ben accolta da tutti coloro che amano il mare e la natura, e sottoscritta dal presidente Emiliano e da 49 consiglieri regionali".

In particolare, la legge è stata ideata per porre un freno alla pesca indiscriminata e riportare in equilibrio il bilancio della fauna dei fondali pugliesi, al fine di garantire la presenza di queste specie nel territorio e proteggerle da un mercato pressoché senza controllo.

Come già accennato, il provvedimento firmato il 28 marzo è entrato in vigore il 5 maggio 2023. La durata, invece, sarà di tre anni e per tutto questo periodo non si potranno prelevare e trasportare ricci di mare raccolti nel territorio, inclusi eventuali derivati come la polpa già estratta.

Una presa di posizione netta, che mette nelle mani della Guardia Costiera la responsabilità di vigilare sulla costa della bella regione del Sud Italia.