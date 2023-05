Le persone alte e con le gambe lunghe corrono più veloci con il caldo

Uno studio pubblicato su PLOS ONE, che ha analizzato 171 triatleti che avevano gareggiato in almeno due eventi Ironman (uno in un luogo caldo ed uno in un luogo freddo), ha scoperto perchè le persone alte e con le gambe lunghe offrono performance migliori con il caldo.

Le persone più basse e robuste invece hanno riportato risultati migliori con le temperature più fredde.

Secondo il professor Ryan Calsbeek, professore di scienze biologiche al Dartmouth College degli Stati Uniti, la sua ricerca è stata tra le prime a suggerire che la fisiologia umana può essere adattata al clima per ottimizzare le prestazioni fisiche. Nello studio viene suggerito che “i modelli globali di temperatura e clima possono aver modellato i tipi di corpo umano per spingerli e comportarsi come fanno”.

Di fatto, gli umani sono come gli animali: le specie adattate al freddo sono solitamente più robuste e con arti più spessi e corti per limitare la perdita di calore, mentre nei climi più caldi i fisici degli umani e degli animali sono costruiti per mantenersi freschi in maniera più efficiente.

Utilizzando un software, i ricercatori hanno monitorato 171 atleti durante una gara di triatlon articolata su tre discipline:

Nuoto: 3,8 Km

Ciclismo: 180 Km

Corsa 42,2 Km

“C’è un evento, in particolare la corsa, che sappiamo essere importante nell’evoluzione degli esseri umani e due eventi - il nuoto e il ciclismo - che non lo sono”, ha affermato il prof. Calsbeek, il quale ha scoperto che la più grande differenza delle prestazioni tra diverse tipologie di fisico è stata registrata con la corsa. Sostanzialmente quindi le persone più alte e con le gambe lunghe, hanno riportato risultati migliori negli ambienti caldi.