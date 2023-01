Se vi siete persi questi album indie del 2022 dovete rimediare il prima possibile

Nuovo anno, nuova musica per le nostre orecchie: in attesa degli ultimi album rilasciati dai nostri artisti preferiti, o dei concerti da non perdere nel 2023 con grandi nomi come Måneskin, Coldplay e Depeche Mode pronti a salire sul palcoscenico, vediamo album indie del 2022 da recuperare prima di spostare lo sguardo verso i prossimi dischi.

Il panorama della musica indipendente è sempre ricco di nomi pronti a esplodere, ma solo alcuni riescono davvero a farsi sentire a livello internazionale. Tra questi, nel 2022 si sono fatti sentire più di tutti i Black Country, New Road con Ants From Up There, secondo album della band rilasciato nel febbraio 2022 e, da allora, considerato uno dei picchi dell’art rock e chamber pop degli ultimi anni. Scritto durante il lockdown, ha scalato le classifiche inglesi ed europee diventando uno dei dischi più venduti già nella prima settimana. Il debutto è giunto con la triste notizia dell’abbandono del cantante Isaac Wood, definendo la fine di un’era per BCNR. Meglio però tenere d’occhio la band, dato che i loro ultimi lavori sono pronti ad alzare ulteriormente l’asticella.

Restiamo in Inghilterra con Richard Dawson, cantante folk che nel novembre 2022 ha lanciato The Ruby Cord, disco che osa non poco ponendo come canzone di apertura The Hermit, pezzo da 41 minuti in un album della durata di 80 minuti. Un vero e proprio viaggio accompagnato, per giunta, da un cortometraggio dedicato mostrato in cinema selezionati. Sebbene il resto del disco non riesca a tenere gli stessi livelli del primo brano, la peculiarità dei testi e l’immaginario da essi creato rendono The Ruby Cord un lavoro raffinato da non lasciarsi sfuggire.

Nel panorama indietronica si è fatto sentire Totally Enormous Extinct Dinosaurs con When the Lights Go, per un totale di 17 brani e un’ora di amore, nostalgia e sconsolatezza. Momenti dolceamari vengono accompagnati da intervalli pop che ci impediscono di rimanere fermi durante l’ascolto, in primis Never Seen You Dance. Non mancano attimi lounge-pop, simbolo della composizione tanto adulta quanto complessa di un disco in grado di soddisfare le orecchie di chi vuole ballare a lungo o, altrimenti, sprofondare nella dolce malinconia.

Il duo belga di Charlotte Adigéry e Bolis Pupul debutta con un disco electro pop sperimentale d’eccezione, capace di mostrare l’arguzia dei due artisti e di condannare razzismo, misoginia e xenofobia con estrema eleganza, facendo muovere continuamente l’ascoltatore. Ceci n’est pas un cliché è solo uno dei 13 brani che colpisce nel segno, con uno charm tutto suo. Funky, lounge, umoristico: questo è Topical Dancer, uno degli album più caratteristici del 2022.

E nella nostra penisola cosa spicca? Un tributo alla musica indipendente, alla musica d’autore: Gli eroi non escono il sabato di Nicolò Carnesi, non altro che una riproposizione dell’album di debutto del musicista palermitano proposto assieme a grandi nomi dell’indie italiano come Lo Stato Sociale, Dente, Fast Animals and Slow Kids, Brunori Sas e Appino. Pubblicato sotto Garrincha Dischi, il disco viene interamente reinterpretato dopo dieci anni mantenendo l’originalità della poetica di Carnesi, ancora oggi un talento in crescita del cantautorato italiano, combinandovi qualche tocco degli artisti coinvolti in questa avventura.