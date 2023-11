Perle delle Alpi: ecco i tre rifugi italiani più instagrammati del 2023

Dopo avervi svelato quali sono le località sciistiche low-cost in Europa più amate dagli sportivi, ci focalizziamo oggi su un altro lato della montagna: quello social. Ecco dunque l'elenco delle località più "instagrammabili" delle Alpi italiane: pronti per un weekend fotografico in montagna?



Partiamo con il Rifugio Locatelli, vicino alle Tre Cime di Lavaredo. Il rifugio ha raccolto ben 10.300 tag su Instagram negli ultimi mesi, collocandosi al quinto posto della classifica delle cime più "instagrammate" di Falstaff Travel: tutto merito della sua incredibile vista sulle Tre Cime di Lavaredo, il gioiello delle Dolomiti. Per di più, raggiungere il rifugio, situato a 2.405 metri di altitudine, non richiede un percorso troppo lungo o troppo faticoso. Ricordate solo che la struttura è aperta da fine giugno a fine settembre: niente soggiorni invernali, dunque!



Secondo posto ex-aequo per i Rifugi Tuckett e Quintino Sella di Brenta, sempre sulle Dolomiti. Insieme, i rifugi hanno ottenuto poco meno di 11.000 tag su Instagram nel 2023: discernere i due rifugi è pressoché impossibile, però, perché essi si trovano a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, ad un'altezza di 2.272 metri sul livello del mare. Entrambi sono aperti da giugno a settembre e rappresentano la partenza per diverse salite estremamente complesse, perciò sono frequentati da molti scalatori esperti.



Il rifugio alpino campione di tag su Instagram nel 2022, però, è il Rifugio Lagazuoi, a metà tra la Val Badia e Cortina d'Ampezzo, con più di 12.000 menzioni sui social. Si tratta di una struttura storica: aperta nel lontano 1965, essa vanta una delle terrazze panoramiche più belle di tutte le Alpi. Per di più, l'alto afflusso di turisti ha portato i gestori a predisporre dei sentieri poco ripidi per raggiungere il rifugio: addirittura, al Lagazuoi potete trascorrere una notte, bere un drink al bar, cenare al ristorante o persino godervi una sauna calda prima di ripartire per le vostre escursioni.