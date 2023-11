È di nuovo quel periodo dell'anno: Mariah Carey si scongela (letteralmente) per Natale

È iniziato Novembre, e si avvicina la stagione di Natale. Se fino a qualche anno fa il via ufficiale al periodo delle Festività avveniva l’8 di Dicembre, per qualche strana ragione la data è stata anticipata e spesso già nei primi giorni di Novembre si iniziano ad addobbare le città e sentire le prime canzoni di Natale.

Per l’occasione, si è scongelata (letteralmente) anche Mariah Carey che anche quest’anno è pronta a farci compagnia in radio, nei negozi e nei centri commerciali con la sua “All I Want For Christmas is You”, da sempre una delle hit natalizie più ascoltate del mondo.

La cantante, sul proprio account ufficiale Instagram ha pubblicato un divertente video in cui viene scongelata da un blocco di ghiaccio vestita da Babbo Natale, da alcuni aiutanti nelle vesti di Jack O’Lantern.

La leggenda vuole che Mariah Carey inizialmente non volesse cantare una canzone per Natale, in quanto non un’amante delle festività in quanto quando piccola la sua famiglia viveva nella povertà ed il periodo delle feste si trasformava in un periodo di tristezza. Probabilmente nemmeno lei immaginava che, oltre 25 anni dopo, sarebbe diventata un simbolo del Natale.

