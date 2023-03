Perché si fanno le zeppole di San Giuseppe? Il dolce della festa del papà

Per molti è praticamente un rituale: il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, prima del pranzo in famiglia si scende al bar di fiducia a ordinare le zeppole, simbolo assoluto di questa giornata che, però, può variare moltissimo da regione a regione.

Nonostante all'apparenza possa sembrare sempre uguale, infatti, la zeppola è un dolce che viene declinato in maniera differente a seconda della cultura e della tradizione locale, dividendo come tifoserie chi la preferisce con la trionfante amarena in cima oppure con un goloso ciuffetto di cioccolata. La costante è sempre la stessa, una base di soffice pasta choux per la variante al forno oppure sotto forma di frittella tondeggiante ricoperta di zucchero. Il risultato è un dolce strepitoso, tipico della tradizione italiana, decorato con un'abbondante corona di crema.

Nonostante affondi le sue radici nel Sud Italia, il dolce è ormai diffuso praticamente in tutta Italia e non è affatto impossibile trovarle anche nelle regioni settentrionali.

I suoi natali non sono del tutto certi, ma il primo riferimento scritto si deve al gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti, che le descrisse nel 1837 nel suo saggio "Cucina Teorico-Pratica". La versione che consumiamo annualmente, invece, viene attribuita alle suore della Croce di Lucca e a quelle di San Gregorio Armeno, mentre il nome varia da zona a zona, tra zeppole, zeppele o sfinci. L'etimologia del nome è anch'essa incerta, ma la versione che preferiamo è quella legata proprio al mestiere di Giuseppe, il falegname. Secondo questa teoria, zeppola deriverebbe da cippus, pezzettino di legno per livellare le gambe dei mobili.