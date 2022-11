Perché il tennis è l'unico sport in cui l'amore vale zero? Cosa dice un ufficiale di gara

L’idea per questo articolo ci è venuta durante una partita delle ATP Finals di Torino 2022, su una tribuna del Pala Alpitour: sapete perché il tennis è l’unico sport al mondo in cui si dice che l’amore vale zero? È un vecchio detto che deriva dal modo di dire i punti da parte dell’ufficiale di gara in lingua inglese.

Per indicare lo “0”, l’ufficiale di gara utilizza la parola “love”, dunque per dire in inglese “15-0” la formula corretta è “fifteen – love”. Lo stesso vale per il “30-0”, “thirty – love” e così via. Poiché “love” in inglese significa “amore”, si dice che nel tennis l’amore vale zero.

Attenzione però, questo vale solo per i punti semplici, invece per indicare i vari Giochi (Games) si utilizza lo zero, dunque per dire “6-0” l‘ufficiale di gara utilizza la formula “six-zero”. Per completezza vi diciamo anche come un ufficiale di gara pronuncia i punteggi di parità: per un “15-15” la formula è “fifteen – all”, per il “30-30” si dice “thirty – all” e così via, insomma si utilizza la parola “all”. Per il “40-40” invece si usa la parola deuce.

Al termine di ogni partita invece la formula la conoscete praticamente tutti, anche in lingua inglese: Game, set, match! Ricordiamo che le ATP Finals 2022 si giocheranno a Torino dal 13 al 20 novembre.