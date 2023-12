Come la meditazione può aiutare gli sportivi: aiuta a gestire la pressione

Avete mai pensato all'impatto della meditazione sullo sport? Per capirne la portata si dovrebbe indagare sui rapporti sulla meditazione negli sportivi, cosi da verificare l'efficacia di tali interventi nell'aumentare il rendimento atletico.

“Una mente che non è sotto controllo è una mente che commette errori”, errori che potrebbero impedire di vincere: questo perché livelli elevati di stress riducono la capacità di mantenere attenzione e concentrazione. Lo stress può essere uno strumento utile se usato correttamente.

Ma quando non lo è, può avere un impatto anche sulle vostre prestazioni, oltre che sulla vostra vita, magari impedendo di perdere la motivazione nell'allenamento. Nonostante le differenze di livello e/o di sport, tutti affrontano sfide simili:

ansia,

depressione,

stress,

incapacità di mantenere la concentrazione,

difficoltà di sonno,

equilibrio di vita,

fiducia,

Ma l'elenco potrebbe continuare. La meditazione è una pratica che può aiutare gli sportivi a migliorare le loro prestazioni, ma quanti di loro la usano regolarmente? Molti si affidano ai mental coach, non solo per gestire lo stress e dare motivazione ma anche per sviluppare la fiducia in sé stessi e a gestire le emozioni.

Tuttavia, la meditazione potrebbe essere un’alternativa efficace autonoma, da usare ogni volta che se ne sente l'esigenza. Quindi, quando un atleta ha bisogno di fare un passo avanti ma ha difficoltà nel trovare i mezzi mentali, una delle tecniche chiave su cui si dovrebbe fare affidamento per cambiare pensieri e comportamenti è la meditazione.

Qualcuno potrebbe obbiettare che la meditazione e lo sport presentano obiettivi contrastanti: mentre il primo agli occhi di molti sarebbe legato al non avere aspettative, il secondo ci spinge a cercare la vittoria. Tuttavia, per raggiungere il successo sportivo è necessario essere in uno stato di piena consapevolezza, che è proprio ciò che la meditazione aiuta a sviluppare. Possiamo dunque dire che la meditazione è utile per affrontare la pressione che si crea quando dobbiamo compiere un’azione decisiva, come segnare, parare, guadagnare punti o battere un record. E a livelli elevati di competizione, sappiamo bene quanto la respirazione e il controllo siano fondamentale per gestire lo stress.