Perché la sentenza della Corte UE sulla Superlega cambierà il calcio

Era il 15 Dicembre 1995 quando la Corte di Giustizia Europea pronunciò la Sentenza Bosman che cambiò definitivamente il mondo del calcio. A poco meno di 30 anni di distanza, un’altra sentenza rischia di provocare un terremoto analogo nel mondo del calcio.

La Corte di Giustizia Europea infatti ha dato ragione alla Superlega ed ha stabilito che “le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la Superlega, violano il diritto dell’Unione”. Di fatto, questa decisione può aprire le porte ad una nuova organizzazione nel mondo del calcio, dando il via libera alla creazione di nuovi tornei privati anche senza l’ok della UEFA e senza incappare in sanzioni.

La Corte di Giustizia Europea infatti ha stabilito che UEFA e Fifa non possono sanzionare i club che decidano di organizzarsi autonomamente, dal momento che “i poteri della Fifa e dell’Uefa non sono soggetti ad alcun criterio che garantisca la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità del loro operato. Inoltre, le norme che conferiscono alla Fifa e all’Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti derivanti da queste competizioni possono limitare la concorrenza, data l’importanza di queste competizioni per i media, i consumatori e i telespettatori”.



In uno stralcio, si legge che "la Corte osserva che l’organizzazione di competizioni calcistiche interclub e lo sfruttamento dei diritti mediatici costituiscono, in tutta evidenza, attività economiche. Essi devono quindi rispettare le regole della concorrenza e rispettare le libertà di movimento, anche se l’esercizio economico dello sport presenta alcune caratteristiche specifiche, come l’esistenza di associazioni dotate di determinati poteri di regolamentazione e controllo e il potere di imporre sanzioni", ma viene anche rilevato che "parallelamente a tali competenze, la Fifa e l’Uefa organizzano esse stesse competizioni calcistiche".

La battaglia era iniziata nel 2021 quando dodici club europei avevano annunciato la costituzione della Super League, in un tentativo che provocò le insurrezioni della UEFA ed anche dei Governi Nazionali e che portò alla fuoriuscita di quasi tutti i club, ad eccezione di Juventus, Real Madrid e Barcellona, nonostante le minacce giunte da Ceferin. La sentenza di oggi però da ragione a queste tre squadre, ed ora resta da capire quali saranno le prossime mosse. Il calcio è destinato a cambiare di nuovo.