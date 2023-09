Perché i Rolex usati costano più dei nuovi? C'è un motivo preciso e non vi piacerà

Il mercato degli orologi Rolex usati è in continua evoluzione, i prezzi salgono e scendono in base a diversi fattori. Abbiamo visto perché un Rolex costa tanto ma vi sieta mai chiesti perché i Rolex usati o di secondo polso costano più dei nuovi a listino?

Senza scomodare gli orologi Rolex vintage degli anni '50, '60 e '70 che possono raggiungere quotazioni piuttosto elevate (decine o centinaia di migliaia di euro) non è raro imbattersi in rivenditori che offrono Rolex usati delle attuali collezioni a prezzi due o tre volte superiori al listino.

Ma come, essendo usato non dovrebbe costare meno? Il fenomeno del reselling ha portato purtroppo ad una grossa speculazione sui prezzi, favorita dal fatto che comprare un Rolex a listino è difficile e i tempi di consegna di un orologio Rolex nuovo sono molto lunghi, da pochi mesi a qualche anno di attesa presso le boutique ufficiali della casa di Ginevra. Gli orologi nuovi non si trovano, Rolex non consegna abbastanza pezzi da soddisfare la domanda e chi è in possesso di un modello molto ambito alza il prezzo a proprio vantaggio, forte di una richiesta altissima.

Oyster Perpetual, Submariner e Daytona vengono spesso venduti di secondo polso a prezzi che sfiorano e superano con estrema facilità i 25.000 euro, una cifra di molto superiore ai listini (ad esempio un Rolex Daytona con cassa e bracciale in acciaio costa meno di 15.000 euro a catalogo). La stessa Maison svizzera ha lanciato il programma Rolex Certified Pre Owned per cercare di mettere un freno alle speculazioni, calmierando i prezzi del secondo polso.



Da parte nostra, il suggerimento è sempre lo stesso: vi sconsigliamo di acquistare orologi nuovi o usati a prezzi superiori a quelli di listino, rivolgetevi sempre e solo a venditori qualificati per acquistare un orologio Rolex, così da ridurre al minimo eventuali spiacevoli sorprese.