Perché i profumi della marca Creed costano così tanto?

Perché Creed costa tanto? Il profumo Creed ha un costo normalmente di molto superiore rispetto ai profumi firmati dalle grandi Maison della moda o dagli stilisti più celebri. Ma qual è il motivo di un prezzo così alto? E' presto detto.

Creed è uno dei profumi da uomo e donna più rinominati e desiderati al mondo, ideato da una "Maison de Parfum" nata a metà del 1700 e ancora oggi in piena attività. I profumi Creed utilizzano solo materie prime altamente ricercate e selezionate con l'obiettivo di dare vita a profumi di grande pregio, veri e propri profumi di lusso di nicchia per chi vuole stupire e sorprendere, seducendo con una fragranza unica di alto prestigio.

Non a caso, Creed nasce per soddisfare le esigenze di nobili e famiglie reali, tra cui Re Giorgio III. Creed Aventus è sicuramente il profumo più rappresentativo della Maison, un profumo con note talcate e fruttate (bergamotto, ananas, ribes nero, mela) che si fonde con patchouli, muschio di quercia, vaniglia e gelsomino.

I profumi Creed hanno un prezzo compreso tra 180 euro (per i formati più piccoli) e gli oltre 390 euro per il flacone 100 ml di Creed Aventus (362 euro in offerta su Amazon), ma alcuni profumi della Maison possono arrivare a costare anche oltre 500 euro. Il motivo come detto è da ricercarsi nell'esclusività della fragranza e nell'estrema cura risposta anche nel packaging, i flaconi sono spesso vere e proprie opere d'arte con grafiche in rilievo e dettagli pregiati in oro o altri materiali nobili.

Anche i campionicini di Creed hanno un costo piuttosto elevato, reperibili nelle maggiori profumerie al prezzo di circa 18/20 euro per il flaconcino da 2ml, a testimonianza dell'esclusività di questo prodotto.