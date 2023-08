Perchè prendersi una pausa dalla dieta è importante e può favorire il dimagrimento

Seguire un regime alimentare sano e corretto è molto importante per il nostro corpo, ma ogni tanto “rompere” la dieta per gustarsi i propri cibi preferiti (anche se più calorici e ricchi di grassi) è fondamentale.

Uno studio recente infatti ha scoperto che prendersi delle pause dalle diete può risultare efficace in un piano alimentare di perdita di grasso. Con i “diet breaks”, come sono stati soprannominati dagli studiosi, si definiscono un periodo di una settimana in cui gli utenti non riducono le calorie ma non mangiano nemmeno eccessivamente. Sostanzialmente, si segue comunque un regime alimentare corretto per la maggior parte del tempo, con delle occasioni di convivialità in cui si esce con gli amici per godersi patatine fritte, un panino o altro.

Nello studio, le diet breaks non sono state associate ad una perdita di grasso più rapida o significativa, ma attenzione: un gruppo di persone che ha fatto una pausa dalla dieta di una settimana ogni 15 giorni ha comunque perso la stessa quantità di grasso delle persone che hanno seguito i protocolli alimentari senza prendersi alcuna pausa.

I benefici sono anche psicologici: tali pause infatti riducono lo stress mentale e riducono anche il tipico ciclo yo-yo di perdita di peso e recupero. Inoltre, forniscono anche maggiore flessibilità e permettono di seguire i protocolli alimentare senza stressarsi troppo.