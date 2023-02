Perché il formaggio Philadelphia si chiama così? La storia che non conoscete

Il formaggio Philadelphia è uno dei più amati e popolari del nostro paese. Venduto in vaschette, mono porzioni e altri formati, può essere mangiato anche spalmandolo sul pane o sulle fette biscottate. Ma da cosa deriva il suo nome? Dalla città di Filadelfia americana?

Lanciato negli USA nel 1872 dal lattaio William Lawerence, il formaggio Philadelpha è approdato in Italia nel 1971 ed è subito stato amore a prima vista. Il suo gusto unico ha contribuito a renderlo un must nei frigoriferi dei nostri connazionali.

Il nome "Philadelphia", che in alcune nazioni viene utilizzato come termine generico per identificare qualsiasi tipologia di formaggio spalmabile, viene adottato solo 8 anni dopo. Non si tratta però di un collegamento diretto alla città della Pennsylvania, ma di una scelta di marketing che a distanza di anni si è rivelata incredibilmente vincente.

La città di Filadelfia infatti all'epoca era nota come un importante centro per la produzione di formaggi di alta qualità e cibi migliori. Il produttore quindi scelse questo nome per dare uno status maggiore al prodotto, come indicato anche sul sito ufficiale di Philadelphia nella pagina dedicata alla storia.

Secondo i dati ufficiali, si è rivelata una scelta incredibilmente vincente dal momento che Philadelphia è oggi il formaggio spalmabile numero in Europa grazie al suo gusto unico ed inimitabile. Una trasformazione importante è quella avvenuta nel 2009, quando fu lanciato nell'iconica vaschetta ovale che contribuisce a preservare la freschezza ed il gusto anche dopo l'apertura.