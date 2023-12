Perché perdiamo la motivazione all'allenamento? 4 motivi chiave

Quante volte è capitato di ritrovarsi in breve tempo a trascurare gli esercizi e a interrompere la nostra routine per lunghi periodi. Vi sembra una situazione familiare? Ebbene, questo è un fenomeno piuttosto comune e affligge molte persone.

È perfettamente normale sentirsi demotivati. Tuttavia, è necessario capire quale sia la causa per cambiare questo scenario. Ecco alcuni motivi per cui la maggior parte delle persone si sente demotivata ad allenarsi dopo un po' di tempo.

Routine e noia

Per evitare la noia e la perdita di interesse nell’allenamento, è importante cambiare spesso la routine. Provate a fare esercizi diversi ogni giorno, in modo da stimolare il corpo e la mente, o a trovare una disciplina che vi faccia scattare la scintilla. Così vi divertirete di più e sarete più motivati a continuare.

Un periodo di stasi

Se non vedete più progressi, non demoralizzatevi. È normale che il corpo si abitui alla stessa routine e smetta di migliorare. Per rompere la stasi, potreste provare a variare il vostro allenamento e lo schema alimentare (consultandovi, chiaramente, con uno specialista). Potete anche partecipare a sfide di fitness che vi danno una spinta extra.

Concentrarsi sul recupero

Per allenarsi bene, non basta solo fare esercizio. Bisogna anche dare al corpo il tempo di riposare per guarire dalle fatiche. Molti trascurano questa parte fondamentale del fitness e non si concedono un giorno di pausa alla settimana. Questo può compromettere i risultati e la salute. Per questo motivo, è importante dedicare almeno un giorno al recupero, per rinfrescarsi e rigenerarsi.

Allenarsi in compagnia

L’allenamento può essere più divertente e stimolante se si ha un compagno che condivide la nostra passione. Invece di annoiarvi da soli o rinunciare alla vostra forma fisica, cercate qualcuno che vi faccia compagnia e vi incoraggi. Scegliete un partner che sia almeno al vostro livello di motivazione, così non dovrete trascinarlo con voi.