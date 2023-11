Perchè i Nickelback sono così odiati? L'incredibile storia del gruppo canadese

Solo qualche giorno fa, i Nickelback hanno annunciato che il loro “Get Rolling Tour” arriverà anche in Italia nel 2024, ed inutile dire che a seguito di tale annuncio sul web si è tornati a parlare della storia della band guidata da Chafd Kroeger che dopo l’incredibile successo di “How You Remind Me” sono diventati il gruppo più odiato dal web.

La teoria più diffusa è che i Nickelback sono mal visti dai fan puri del rock in quanto “troppo commerciali” e troppo inclini a sfornare canzoni radio-friendly piuttosto che di qualità per gli ascoltatori del genere. Altri affermano che i loro testi sono troppo derivativi o che le canzoni siano tutti uguali, ma non è così. Un'altra teoria si rifà proprio a "How You Remind Me", che è uno dei pezzi più passati della storia in radio e che a detta di molti avrebbe stufato talmente tanto gli ascoltatori da far diventare antipatico il gruppo.

L’hating nei confronti dei Nickelback fonda le sue radici ad inizio anni 2000, tramite Comedy Central e gli spot di “Tough Crowd With Colin Quinn”, un programma di stand up comedy andato in onda dal 2000 al 2004. In uno dei loro promo era presente una clip di Brian Poosehn che, rispondendo ad uno studio secondo cui i testi violenti delle canzoni sarebbero collegati ai comportamenti violenti, ha affermato quanto segue: “nessuno parla degli studi che dimostrano che la cattiva musica rende le persone violente, ma ascoltare i Nickelback mi fa venir voglia di uccidere i Nickelback”.

Tale battuta è stata presente in ogni promo successivo di Tough Crowd, ed ha di fatto dato il via ad uno dei meme più popolari e virali sul web. Il meme è finito anche in show famosi come American Dad.