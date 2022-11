Perché ai Mondiali di Qatar 2022 ci sono tempi di recupero così lunghi?

Nel corso del match Inghilterra - Iran, andato in scena durante la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022, abbiamo assistito alla coraggiosa protesta dei calciatori iraniani e a dei tempi di recupero da record.

In effetti, si tratta di un aspetto per certi versi caratterizzante della competizione. Solo in questo match abbiamo assistito a 14 e 10 minuti tra primo e secondo tempo, con solo il primo giustificato dall'infortunio del portiere della selezione iraniana, ma anche in USA - Galles siamo arrivati a 14 totali, in Senegal - Olanda a 12 e in Qatar - Ecuador a 5 minuti per tempo.

Cifre che balzano all'occhio, giustificate da una scelta ben precisa della FIFA e da un invito a una maggior precisione nel calcolo dei tempi persi in fase di gioco.

Proprio Infantino, qualche mese addietro spiegò che riteneva inaccettabile che il tempo effettivo di gioco si fosse ridotto in maniera tanto drastica nel corso degli anni, arrivando a una 50 minuti di calcio giocato a fronte di una partita di 90. Per questo, si è arrivati a chiedere agli arbitri di calcolare in maniera più zelante il tempo inattivo nel corso di ogni tempo, come lo stesso Collina ha ammesso in sede di conferenza stampa.

Curiosamente, nonostante tale scelta possa rappresentare un primo passo verso scenari inediti per il modo di intendere la struttura stessa delle partite di calcio, allo stato attuale i recuperi maggiorati non sembrano aver sortito l'effetto sperato, con tempi di gioco effettivi intorno ai 55 minuti nonostante partite generalmente più lunghe di circa 10 minuti.