Perché i mondiali di calcio 2022 si giocano in autunno?

Tutti i nostri ricordi legati ai mondiali di calcio, belli o brutti che siano, hanno di certo un filo comune: sono ambientati in estate, in pomeriggi roventi, in serate dalla luce infinita. Giugno e luglio sono i mesi in cui storicamente si è sempre giocata la FIFA World Cup, perché dunque in questo 2022 i mondiali si giocano in autunno?

Il mondiale di calcio 2022 che si terrà in Qatar passerà di sicuro alla storia come uno dei più controversi di sempre, capace inoltre di infrangere diversi "record" e "prime volte". È ad esempio il primo a esser disputato in una nazione del Medio Oriente, così come è anche il primo a essere giocato a fine autunno. Perché questa scelta? La risposta è semplice: a causa delle condizioni climatiche.

Il Qatar si trova nella zona tropicale dell'Emisfero Boreale, significa dunque che le temperature medie sono più alte rispetto a quelle a cui siamo abituati in Italia. In estate in Qatar si tocca quota 50 gradi centigradi, 40 all'ombra, sarebbe dunque stato impossibile disputare le partite per i giocatori. Ora, tra novembre e dicembre, le temperature sono più “umane”, durante il giorno si toccano i 30 gradi centigradi, mentre la notte si può scendere al di sotto dei 20 gradi.

Il mondiale in Qatar sarà anche il primo tempestato da mille regole differenti, poiché nel Paese molte convenzioni civili e morali sono differenti da quelle occidentali. Per fare un esempio, Qatar 2022 sarà anche il primo mondiale senza birra negli stadi, poiché gli stand che vendono alcolici sono stati allontanati dai villaggi sportivi (gli alcolici sono proibiti ai locali); per la realizzazione delle strutture di gioco sono anche rimasti uccisi oltre 6.000 operai negli ultimi 6 anni, inoltre sul fronte dei diritti civili la situazione è alquanto disastrosa, motivo per cui Qatar 2022 sarà un mondiale tempestato di proteste - tifosi, calciatori e artisti stanno boicottando Qatar 2022 da settimane. Presto però le polemiche lasceranno il posto al calcio giocato, il 20 novembre 2022 prenderà forma la cerimonia d’inaugurazione. Siete pronti per il calcio d’inizio?