Perché la Lada è una macchina così iconica? È nata grazie alla Fiat!

Se oggi la Lada viene celebrata come una delle auto più iconiche provenienti dalla Russia non è soltanto grazie ai bizzarri esperimenti di Garage54, come la Lada che si ribalta di 360 gradi. Comprenderne le ragioni effettive potrebbe essere però tutt’altro che immediato. Vediamo, allora, perché la Lada è un’auto così iconica.

Prima di tutto qualche nozione storica: la primissima Lada venne prodotta nel 1970 a Togliatti, città industriale dell’URSS scelta dal governo sovietico come luogo ideale per dare vita a un colossale impianto per la produzione di auto “popolari”. Fu FIAT a costruire gli stabilimenti e a concedere la licenza per produrre la famosa Lada 2101, derivato della Fiat 124.

Gianni Agnelli e Vittorio Valletta continuarono a garantire ad AvtoVAZ, casa automobilistica russa ancora oggi responsabile della produzione, supporto tecnico assieme al personale specializzato italiano, e non ci volle molto affinché le Lada diventassero un grande successo per il mercato sovietico e internazionale. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica AvtoVAZ iniziò a temere il crollo delle vendite alla luce dell’importazione di una grande varietà di veicoli stranieri, ma non avvenne. Come mai?

Il marchio automobilistico russo negli anni è diventato un meme su Internet e da Mosca a Vladivostok ancora oggi si definiscono le Lada come dei “secchi di ruggine”. Ciononostante, Lada vende più auto nuove in Russia di qualsiasi marchio straniero sin da prima delle sanzioni applicate dai produttori internazionali nel 2022, e il motivo è semplice: è ancora un marchio estremamente popolare.

I veicoli Lada, tra cui l’iconica Niva 4x4, rimangono ancora oggi le prime scelte per coloro che non dispongono di molti soldi e hanno necessità di un veicolo affidabile, resistente. I neopatentati possono accedere a Lada usate a poche centinaia di dollari americani, diventando la prima scelta per i giovani che, dopo un po’ di personalizzazione, iniziano ad apprezzare lo stile retrò dei veicoli.

Gli adulti, invece, hanno una linea di pensiero leggermente diversa ma interessante: “Se spendi una certa somma di denaro devi acquistare il miglior prodotto a quel prezzo. Una nuova Lada Priora costa come una Hyundai Accent, ma quando guidi una Hyundai dice a tutti che guidi un'auto di fabbricazione straniera, ma scadente, e questo non è bello. Guidare una Priora, invece, fa dire a tutti che non sei ancora pronto a pagare cifre esorbitanti per un'auto, ma che comunque hai avuto il meglio per i soldi che avevi e ora guidi una macchina meravigliosa”, dice il residente del Daghestan Amirkhan Kurbanov a Russia Beyond.

A ciò si aggiunge il fatto che le Lada sono facili da riparare in quanto i pezzi sono reperibili quasi ovunque in Russia e in pochissimo tempo. Insomma, se le Lada oggi sono iconiche è in parte per la propaganda sovietica di allora, in parte per le caratteristiche che la descrivono: affascinante, resistente, economica.

