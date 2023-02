Perché in Inghilterra è stato usato un cartellino rosso dalla forma circolare?

Non bastava il cartellino bianco usato in Portogallo per confondere gli amanti del calcio. Durante il match di FA Cup tra Sheffield United e Wrexham AFC, valido per il passaggio del quarto turno del torneo inglese, l’arbitro ha usato un cartellino rosso rotondo: per quale motivo?

L’attesissimo scontro finito 3-3 dopo il gol finale dello Sheffield United segnato al quinto minuto di recupero, con non poche difficoltà nonostante la differenza di abilità tra i due team (lo Sheffield è in Championship, mentre il Wrexham si trova nella National League), ha visto l’arbitro mostrare un cartellino rosso circolare a Daniel Jebbison dello Sheffield United al 71° minuto per la sua espulsione.

Quando l’arbitro Dean Whitestone ha tirato fuori dal taschino la carta circolare i fan di vecchia data potrebbero avere fatto un tuffo nel passato, dato che esse sono state utilizzate brevemente in Premier League durante i primi anni 2000 per assistere i tifosi e i giocatori daltonici, oltre che avvantaggiare lo stesso arbitro: con un cartellino giallo rettangolare e uno rosso rotondo, infatti, è possibile distinguere immediatamente la differenza tra le penalità inflitte ed estrarre il cartellino molto più rapidamente, a prescindere dalla capacità di vedere correttamente i colori.

Non è chiaro se nella partita ci fossero calciatori o osservatori daltonici, ma è stato confermato che l’utilizzo da parte di Whitestone è legato a “ragioni di utilità”, proprio come spiegato sopra. Chissà se in futuro in Premier League o FA Cup questa vecchia usanza diventerà prassi!