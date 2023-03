Il Giappone ha scoperto di avere 7mila isole in più di quanto pensasse

La Geospital Information Authority of Japan (GSI) ha di recente ricontato le sue isole, ed ha scoperto di averne 7mila in più di quanto si pensasse. La mappatura effettuata dall’autorità infatti ha portato il totale oltre quota 14mila.

Per la precisione, sono 14.125 le isole del territorio giapponese, più del doppio della cifra di 6.582 comunicata dal rapporto del 1987 della Guardia Costiera Giapponese.

Ma com’è possibile che solo ora si è fatta questa scoperta? Il GSI la giustifica e la lega ai progressi tecnologici per il rilevamento delle mappe. Nel 1987, infatti, le tecnologie non erano in grado di distinguere tra piccoli gruppi di isole ed isole più grandi: ciò implica che molti gruppi erano stati conteggiati come singole isole. Per il nuovo conteggio sono stati utilizzati gli stessi criteri di 35 anni fa, dal momento che non esiste alcun accordo internazionale su come contare le isole.

Il nuovo numero non include alcun territorio bonificato artificialmente, ma include le isole Curili meridionali (controllate dalla Russia e chiamate da Tokyo “Territori del Nord”) le disabitate Isole Senkaku nel Mar Cinese Orientale (contestate dalla Cina).

Continua, invece, la disputa con la Corea del Sud per gli isolotti noti nel Mar del Giappone, che la Corea chiama “Dokdo” ed il Giappone “Takeshima”.

