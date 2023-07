Ecco perché dormire in aeroporto è impossibile: il design ostile delle sale d'attesa

A causa del caro-voli per i viaggi all'estero e in Italia, del maltempo e dei ritardi degli ultimi giorni, qualcuno potrebbe essersi trovato nella spiacevole situazione di dover dormire in aeroporto, magari per prendere un volo la mattina il giorno dopo. Ma lo sapevate che gli aeroporti fanno di tutto per evitare che dormiate nei loro corridoi?

La prossima volta che fate un giro in un aeroporto fateci caso: molto spesso, le poltroncine hanno dei braccioli fissi, che non si possono abbassare, oppure sono di metallo duro e leggermente ricurvo, causando un'enorme scomodità a chiunque decida di sdraiarcisi sopra. Ovviamente, poi, gli aeroporti non hanno zone con dei tappeti, né tantomeno ci sono delle poltrone reclinabili per pisolini mordi-e-fuggi prima di un volo.

Se pensate che si tratti di occasionali sviste o di problemi di design, vi sbagliate. Al contrario, come spiega Fast Company, quelle degli aeroporti sono scelte deliberate di "design ostile", o "defensive architecture" per dirla all'inglese. Il design ostile è nato per le strade delle grandi città degli Stati Uniti e negli ultimi anni si è esteso anche nel resto del mondo: facendo un giro in un parco pubblico di recente costruzione potrete notare che tutte le panchine hanno delle sedute ricurve o degli appoggi per le braccia in posizione centrale, messi in una posizione tale da permettere a due o più persone di sedersi una accanto all'altra ma da non permettere che qualcuno si sdrai sulla seduta.

Accorgimenti simili, oltre che nei giardini pubblici, vengono sempre più spesso adottati alle fermate degli autobus, nelle stazioni di treni e metropolitane e persino sui mezzi pubblici stessi. L'obiettivo è semplice: evitare che i senzatetto usino panchine e pensiline dell'autobus come giaciglio dove passare la notte. Le implicazioni sociali del "design ostile" sono molteplici, in molti casi negative (specie per chi le subisce), e meriterebbero un approfondimento a sé stante.

Ma allora perché implementare il design ostile negli aeroporti, dove a subirlo sono i viaggiatori che si sono visti cancellare un volo, e non i senzatetto? Le risposte sono diverse. La prima è di tipo prettamente economico: impedire ai viaggiatori di dormire in aeroporto, ammesso che questi non siano disposti a sdraiarsi sul nudo pavimento, significa di fatto spingerli a fare uso delle lounge o degli hotel interni, "facendo cassa" sui ritardi dei voli, sulle coincidenze perse e sul maltempo, nonché sulle situazioni di disagio legate a questi ultimi (nessuno, d'altro canto, vorrebbe dover passare una notte in aeroporto).

Poi, ovviamente, ci sono preoccupazioni di pulizia e sicurezza. Lasciare che le persone dormano sulle poltroncine degli aeroporti potrebbe portare ad un rapido incremento dei viaggiatori che potrebbero decidere di passare una note al gate del proprio volo per abbattere i costi delle vacanze, rischiando di sporcare le zone utilizzate per dormire (nonché i bagni) e portando ad un aumento della piccola criminalità e del vandalismo all'interno degli aeroporti stessi e dei loro negozi.