Perché è difficile comprare un orologio Rolex? Ecco i motivi

Daytona, Submariner, Day Date e Datejust sono solo alcuni degli orologi Rolex più ambiti e ricercati da appassionati e collezionisti di segnatempo. Ma come ben sanno coloro che da anni vanno a caccia di queste referenze, comprare un Rolex non è facile, i concessionari sembrano non avere pezzi disponibili e i tempi di attesa sono lunghissimi.

E se comprare un Rolex nuovo è difficile, non va meglio con il mercato secondario, dove il prezzo degli orologi Rolex aumenta a dismisura raddoppiando (e in alcuni casi, triplicando) il prezzo di listino.

Perché è difficile comprare un Rolex?

Ce lo siamo chiesti in molti e Rolex ha dato una spiegazione pubblicando un comunicato sui propri canali ufficiali, ribadendo come "la scarsa quantità degli orologi Rolex non è una strategia", di fatto la produzione attuale non riesce a soddisfare l'enorme domanda dei consumatori e l'azienda non ha alcuna intenzione di produrre più pezzi sacrificando la qualità dei segnatempo. L'eccellenza Rolex, si legge, "richiede tempo e continueremo a prenderci il tempo necessario per garantire l'alta qualità dei nostri orologi." Tutti gli orologi Rolex sono assemblati a mano in Svizzera rispettando elevati standard qualitativi e questo limita le capacità produttive dell'azienda in un momento storico ed economico così delicato.

Infine, Rolex specifica che "gli orologi Rolex sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori ufficiali del marchio, che gestiscono in totale autonomi le proprie disponibilità e i rapporti con i clienti."

