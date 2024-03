Perché gli Audemars Piguet costano così tanto: sono meglio dei Rolex o no?

Se parliamo di orologi di lusso, chiaramente Rolex ricopre un ruolo da assoluto protagonista in questo segmento di mercato. Ma esistono tante Maison di categoria superiore, tra le più celebri possiamo citare Patek Philippe e Audemars Piguet. E vi siete mai chiesto come mai gli Audemars Piguet sono così cari?

Una domanda sicuramente lecita considerando che mediamente un orologio Audemars Piguet costa il doppio del più caro dei Rolex a listino. Iniziamo dicendo che Audemars Piguet è una Maison di lusso del segmento più alto dell'orologeria e dunque parliamo di una manifattura svizzera nata nel 1875 e una delle poche a non essere stata inglobata da grandi gruppi e ad essere ancora posseduta dagli eredi della famiglia fondatrice.

A differenza di Rolex che produce tra i 700.000 e il milione di orologi l'anno, Audemars Piguet ne produce meno di 50.000, questo perché tutti gli orologi AP sono prodotti in maniera artigianale da artigiani con una notevole esperienza, assemblare ogni singolo segnatempo richiede dunque un tempo piuttosto lungo, con ovvie ripercussioni sui costi degli orologi Audemars Piguet. La qualità è da sempre il punto forte della Maison svizzera, che da sempre realizza calibri in-house senza avvalersi di prodotti di fornitura e anche in questo caso parliamo di un processo molto lungo e complesso da portare a termine. C'è poi da considerare l'utilizzo di materiali di assoluta qualità come oro bianco, oro rosa e oro giallo, platino, titanio e acciaio, la ceramica e la fibra di carbonio, oltre all'eventuale utilizzo di pietre preziose per decorare ghiere e quadranti.

E se per comprare il più economico dei Rolex bastano poco meno di 6.000 euro, semplicemente non esistono orologi Audemars Piguet in questa fascia di prezzo: per esempio un Audemars Piguet Royal Oak con cassa da 33 millimetri (misura tipicamente, ma non esclusivamente, femminile) in acciaio e movimento al quarzo parte da un listino di 18.000 euro.

Gli orologi Audemars Piguet quindi costano così tanto a causa della loro altissima qualità, della scelta pregiata dei materiali utilizzata e per la manodopera qualificata necessaria per assemblare ogni singolo orologio. Audemars Piguet e Rolex si contendono due segmenti di mercato diversi (dove il rivale storico di AP è in realtà Patek Philippe), si tratta due Maison dalla lunga storia e dal grande prestigio, con segnatempi però profondamente diversi tra loro e anche con filosofie e costi differenti.

Non esiste una marca migliore dell'altra, in ogni caso vi troverete tra le mani orologi di grande valore che sapranno accompagnarvi nel corso dei decenni. Le uniche discriminanti sono ovviamente i gusti personali ed il budget, e questi sono aspetti ovviamente estremamente soggettivi per ognuno di noi.