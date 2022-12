Pentax torna alla fotografia analogica: in arrivo una nuova macchina a pellicola

La fotografia digitale ha mosso i suoi primi passi nel 1990, quando le macchine fotografiche che permettevano di scaricare su PC le immagini erano ingombranti e poco performanti. Da allora il trend non si è più fermato e oggi la fotografia analogica è quasi scomparsa. Quasi: Pentax è pronta a scommettere di nuovo sulla pellicola.

Il marchio giapponese non è di certo il primo a tornare alla fotografia analogica, di recente Leica ha fatto uscire una versione aggiornata della mitica M6, inoltre grazie alle macchine fotografiche istantanee la fiammella della fotografia impressa su carta è rimasta accesa anche negli anni scorsi. Ora Pentax aggiunge un carico, ammettendo di star lavorando a una nuova macchina fotografica analogica con pellicola a 35 mm. La progettazione di questa macchina è ancora nelle fasi iniziali, non sappiamo dunque quali caratteristiche tecniche offrirà e quale sarà il suo design, Pentax ha però fatto sapere che sarà venduta principalmente in Giappone per poi arrivare nel resto del mondo.

In seguito a un sondaggio, l’azienda nipponica ha scoperto che su 3.000 giovani fotografi il 20% utilizzava ancora macchine a pellicola, un dato che ha spinto a sviluppare un prodotto del tutto nuovo a 35 mm. Tuttavia sarà un percorso a ostacoli: visto il predominio della fotografia digitale, nel 2023 non sarà semplice trovare le componenti adatte a realizzare una macchina analogica, Ricoh però - che possiede Pentax - è pronta a collaborare con diverse realtà pur di portare a termine la sua idea.

Vedremo se Pentax riuscirà a rilanciare un trend in parte sopito, abbiamo parlato di Leica ma sappiamo come i suoi prodotti siano francamente molto costosi; una macchina fotografica analogica “per tutti” potrebbe effettivamente riaccendere la passione in molti fotografi, soprattutto giovani, vogliosi di sperimentare tecniche ormai quasi scomparse.